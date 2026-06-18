Госдума: чем рискует Финляндия из-за размещение ядерного оружия

«Видимо, они очень хотят быть сильной страной. Но это приводит к тому, что Финляндия превращается в мишень. И в случае агрессии в отношении России, в случае любого боевого конфликта одни из первых ударов будут нанесены по финнам. Вот чего они добились. Это очередной виток эскалации», — заявил собеседник NEWS.ru.