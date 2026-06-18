Госдума: чем рискует Финляндия из-за размещение ядерного оружия

Колесник напомнил, что долгое время Финляндия считалась образцовой демилитаризованной зоной, особенно в части Аландских островов. Однако этот статус уже утрачен. Теперь же, как отметил депутат, Хельсинки делает новый шаг — законодательно закрепляет возможность размещения ядерных боеголовок.
«Видимо, они очень хотят быть сильной страной. Но это приводит к тому, что Финляндия превращается в мишень. И в случае агрессии в отношении России, в случае любого боевого конфликта одни из первых ударов будут нанесены по финнам. Вот чего они добились. Это очередной виток эскалации», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он также обратил внимание на враждебную линию финского руководства в отношении Москвы. При этом депутат упомянул попытки президента Финляндии Александра Стубба выступить в роли переговорщика между Россией и коллективным Западом. Однако, по словам Колесника, Европа продолжает наращивать давление на РФ, поставляя вооружение и боеприпасы Украине.
Напомним, ранее финский парламент принял решение, которое кардинально меняет оборонную политику страны. Депутаты одобрили закон, открывающий путь для ввоза и хранения ядерного оружия на территории государства. Инициативу поддержали 125 парламентариев. Против выступил 61 депутат. Еще 13 человек предпочли воздержаться от голосования.