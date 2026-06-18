Казахстан и Россия реализуют совместный исторический проект

«Проект будет реализован с октября 2026 года по ноябрь 2027 года. За это время участники проведут исследовательскую экспедицию по маршруту Оренбург, Орск и Уральск, создадут интерактивный аудиогид и путеводитель, организуют передвижные выставки, лекции и встречи с жителями по обе стороны границы. Центральным событием станет масштабная выставка в Оренбурге с участием музеев России и Казахстана», — сообщил Русский дом.