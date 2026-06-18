Казахстан и Россия реализуют совместный исторический проект

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. Музей «Старый Уральскъ», расположенный в Западно-Казахстанской области, стал победителем грантового конкурса.
История началась с выставки в Оренбурге, рассказал Русский дом в Уральске. А теперь сотрудничество выходит на новый уровень: впереди совместный российско-казахстанский проект «На границе империи. Дорогами императоров: Оренбург — Орск — Уральск».
«Проект будет реализован с октября 2026 года по ноябрь 2027 года. За это время участники проведут исследовательскую экспедицию по маршруту Оренбург, Орск и Уральск, создадут интерактивный аудиогид и путеводитель, организуют передвижные выставки, лекции и встречи с жителями по обе стороны границы. Центральным событием станет масштабная выставка в Оренбурге с участием музеев России и Казахстана», — сообщил Русский дом.
Особое место в проекте занимает Уральск. Именно здесь пройдут передвижная выставка, встречи с соотечественниками и презентация результатов экспедиции. Музей «Старый Уральскъ» выступит одним из ключевых партнеров проекта.