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Германия перебрасывает корабли к Красному морю для миссии у Ирана

Два корабля военно-морских сил Германии направляются в район Красного моря для подготовки к возможному участию в операции в Ормузском проливе.

Два корабля военно-морских сил Германии направляются в район Красного моря для подготовки к возможному участию в операции в Ормузском проливе. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО.

По его словам, минный тральщик Fulda и вспомогательное судно Mosel уже проходят через Суэцкий канал. Корабли должны занять позиции, которые позволят быстро приступить к выполнению задач в случае принятия соответствующего решения.

Писториус отметил, что нынешнее перемещение осуществляется в рамках европейской миссии Aspides и не требует отдельного одобрения парламента. При этом для участия немецких военных непосредственно в операции в Ормузском проливе потребуется мандат Бундестага.

Глава Минобороны подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока не определены. По его словам, для запуска миссии необходимы четкие международно-правовые основания, а также согласие Ирана и Омана.

Министр добавил, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от переговоров между Ираном и США в ближайшие 60 дней. Вместе с тем он заявил, что Германия уже подготовилась к возможному развитию событий.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что правительство ФРГ подготовило проект парламентской резолюции о возможном участии Бундесвера в миссии в Ормузском проливе и намерено направить его на рассмотрение депутатов.

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