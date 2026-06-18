Германия перебрасывает корабли к Красному морю для миссии у Ирана

Два корабля военно-морских сил Германии направляются в район Красного моря для подготовки к возможному участию в операции в Ормузском проливе. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО.
По его словам, минный тральщик Fulda и вспомогательное судно Mosel уже проходят через Суэцкий канал. Корабли должны занять позиции, которые позволят быстро приступить к выполнению задач в случае принятия соответствующего решения.
Писториус отметил, что нынешнее перемещение осуществляется в рамках европейской миссии Aspides и не требует отдельного одобрения парламента. При этом для участия немецких военных непосредственно в операции в Ормузском проливе потребуется мандат Бундестага.
Глава Минобороны подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока не определены. По его словам, для запуска миссии необходимы четкие международно-правовые основания, а также согласие Ирана и Омана.
Министр добавил, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от переговоров между Ираном и США в ближайшие 60 дней. Вместе с тем он заявил, что Германия уже подготовилась к возможному развитию событий.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что правительство ФРГ подготовило проект парламентской резолюции о возможном участии Бундесвера в миссии в Ормузском проливе и намерено направить его на рассмотрение депутатов.
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