Эксперт объяснил, чем опасны реформы фон дер Ляйен для ЕС

По мнению Ткаченко, выйти из кризиса Евросоюз сможет только в том случае, если его институтам, прежде всего Еврокомиссии и Европарламенту, удастся вернуть доверие граждан и правительств стран ЕС. Для этого, считает эксперт, часть полномочий должна быть возвращена национальным правительствам, а брюссельские институты должны внимательнее реагировать на претензии стран-участниц и граждан. Нынешний курс на усиление полномочий Еврокомиссии, по оценке собеседника Новостей Mail, противоречит этой логике, поэтому и вызывает отторжение.