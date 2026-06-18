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Эксперт объяснил, чем опасны реформы фон дер Ляйен для ЕС

Планы Урсулы фон дер Ляйен по усилению контроля над аппаратом Еврокомиссии вызвали сопротивление как у части государств ЕС, так и внутри брюссельской бюрократии. Профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко рассказал Новостям Mail, почему эти инициативы не получили широкой поддержки и какой сценарий может помочь Евросоюзу выйти из кризиса.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Европейская комиссия за более чем 70 лет прошла путь от структуры из 10 отраслевых «комиссионеров» и нескольких сотен чиновников до крупного бюрократического аппарата. ЕК объективно теряет управляемость и не способна работать эффективно, на этом фоне вопрос ее реформирования неизбежен, считает Ткаченко.

Рано или поздно реформы в Европейской комиссии будут произведены. Но в данном случае деятельность Урсулы фон дер Ляйен по централизации своей власти вызывает почти единодушное противодействие как на уровне государств, так и в кругах брюссельской бюрократии.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Главная причина отсутствия широкой поддержки, по оценке Ткаченко, связана с изменением внешней среды, в которой развивается европейская интеграция. Если раньше этот процесс воспринимался как поступательное движение вперед, строительство «вечного союза» народов Западной Европы, то теперь на первый план вышел вопрос сохранения самой модели ЕС.

Но после «Брексита» в 2016 году, остановки процесса расширения, бюджетного и миграционного кризисов, а также нарастающей деиндустриализации экономики, главный вопрос — спасение евроинтеграции от кажущегося неизбежным краха.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

По мнению Ткаченко, выйти из кризиса Евросоюз сможет только в том случае, если его институтам, прежде всего Еврокомиссии и Европарламенту, удастся вернуть доверие граждан и правительств стран ЕС. Для этого, считает эксперт, часть полномочий должна быть возвращена национальным правительствам, а брюссельские институты должны внимательнее реагировать на претензии стран-участниц и граждан. Нынешний курс на усиление полномочий Еврокомиссии, по оценке собеседника Новостей Mail, противоречит этой логике, поэтому и вызывает отторжение.

Ткаченко также связал с этим недавнее сообщение о том, что фон дер Ляйен не будет претендовать на третий срок в 2029 году. По мнению эксперта, такой сигнал мог быть сделан для снижения напряженности после обсуждения планов по реформированию Еврокомиссии.

Ранее на частном ужине для высокопоставленных чиновников глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт сообщил, что фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок. Об этом пишет Politico.

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