Военные из Волгограда отразили атаку «оружием массового поражения»

Во время тренировки отработали нормативы по поиску, распознаванию и оценке масштабов заражения местности. В ход пошли современные приборы: малогабаритные газосигнализаторы ГСА-3 и ГСА-4, которые мгновенно находят и точно определяют тип отравляющих веществ в воздухе. Для дистанционного обнаружения токсичных паров в приземном слое бойцы применили приборы ПХРДД-3.