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Военные из Волгограда отразили атаку «оружием массового поражения»

Специалисты РХБ защиты ЮВО провели учения, выявляя и обезвреживая «противника» в условиях заражения.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские военные провели масштабные учения, отрабатывая защиту от оружия массового поражения. Группы радиационной, химической и биологической разведки соединения РХБ защиты Южного военного округа, которое базируется в Волгоградской области, успешно выполнили комплекс задач в условиях, имитирующих применение «противником» отравляющих веществ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Минобороны РФ.

Во время тренировки отработали нормативы по поиску, распознаванию и оценке масштабов заражения местности. В ход пошли современные приборы: малогабаритные газосигнализаторы ГСА-3 и ГСА-4, которые мгновенно находят и точно определяют тип отравляющих веществ в воздухе. Для дистанционного обнаружения токсичных паров в приземном слое бойцы применили приборы ПХРДД-3.

Бойцы справились со всеми задачами.