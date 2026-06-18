Путин приехал на площадку саммита Россия — АСЕАН

Участники саммита в четверг проведут пленарное заседание, в ходе которого обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Мероприятие в присутствии представителей СМИ откроют Путин и филиппинский президент Фердинанд Маркос как сопредседатели саммита.