Reuters: Иран и США проведут переговоры 19 июня в Швейцарии

«Согласно текущему плану, США и Иран, а также посредники из Пакистана, Катара и других участвующих стран, встретятся завтра в Бюргенштоке для проведения предварительных переговоров по исполнению соглашения. Дальнейшей информации о расписании и деталях встречи пока нет», — отмечается в заявлении ведомства.