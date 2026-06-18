Путин рассказал об отношениях России и АСЕАН

По его словам они способствуют стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
С российской стороны в зале также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации главы государства Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Также в составе делегации — глава Татарстана Рустам Минниханов, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, руководитель президентского протокола Владислав Китаев, постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов.
Участники заседания обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят развитие стратегического партнерства России и АСЕАН.
Затем планируется подписание четырех документов.
Второе заседание саммита пройдет в формате рабочего завтрака. Оно будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. Ожидается также, что глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выступит с докладом об основных итогах Делового форума Россия — АСЕАН.
После заседания Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос выступят с заявлением для СМИ. Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита.
На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия — АСЕАН. РИА Новости — его информационный партнер.