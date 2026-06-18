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Челябинский губернатор Текслер решил избавиться от должности

Полномочия губернатора и председателя правительства Челябинской области будут разделены.

Источник: ЕАН

Об этом глава региона Алексей Текслер рассказал в обращении к законодательному собранию.

Сейчас Текслер является одновременно и губернатором, и главой областного правительства. Но вторую должность следует отдать другому человеку, чтобы сам Текслер смог сосредоточить внимание на стратегических вопросах и безопасности.

Полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. Будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области, который сконцентрируется на текущих вопросах.

Алексей Текслер
губернатор

Глава правительства займется исполнением бюджета, реализацией госпрограмм.

По словам Алексея Текслера, законопроект о разделении должностей будет внесен в заксобрание сразу после обращения.

Также в обращении глава региона сделал заявления о ревизии многоквартирных домов, книге памяти участников СВО и роботах.

Кроме того, он сообщил, что в Челябинске межуниверситетский кампус назовут «Южный Урал».