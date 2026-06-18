Челябинский губернатор Текслер решил избавиться от должности

Об этом глава региона Алексей Текслер рассказал в обращении к законодательному собранию.
Сейчас Текслер является одновременно и губернатором, и главой областного правительства. Но вторую должность следует отдать другому человеку, чтобы сам Текслер смог сосредоточить внимание на стратегических вопросах и безопасности.
Полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. Будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области, который сконцентрируется на текущих вопросах.
Глава правительства займется исполнением бюджета, реализацией госпрограмм.
По словам Алексея Текслера, законопроект о разделении должностей будет внесен в заксобрание сразу после обращения.
Также в обращении глава региона сделал заявления о ревизии многоквартирных домов, книге памяти участников СВО и роботах.
Кроме того, он сообщил, что в Челябинске межуниверситетский кампус назовут «Южный Урал».