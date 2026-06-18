Главы прибывших на саммит АСЕАН делегаций сделали совместную фотографию

Сейчас в организацию входят 11 государств. Пять из них — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины — были странами-основателями объединения. Позднее к ассоциации присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Восточный Тимор стал полноправным членом АСЕАН в октябре 2025 года.