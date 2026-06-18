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Главы прибывших на саммит АСЕАН делегаций сделали совместную фотографию

Главы делегаций стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), прибывшие в Казань на юбилейный саммит Россия — АСЕАН, сделали совместную фотографию перед началом пленарного заседания.

Источник: ИА Татар-информ

Форум посвящен 35-летию диалогового партнерства России и АСЕАН.

В саммите принимают участие представители всех стран — членов АСЕАН. Сегодня участников ждут пленарное заседание, деловые встречи и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.

Сейчас в организацию входят 11 государств. Пять из них — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины — были странами-основателями объединения. Позднее к ассоциации присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Восточный Тимор стал полноправным членом АСЕАН в октябре 2025 года.

В странах АСЕАН проживает почти 700 млн человек, что делает объединение одним из крупнейших потребительских рынков мира. Государства ассоциации играют важную роль в мировой экономике и являются одними из ключевых торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. В рамках форума стороны обсуждают вопросы торговли, инвестиций, логистики, энергетики, образования и гуманитарного сотрудничества.