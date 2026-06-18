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Сенатор Косачев назвал Израиль главным проигравшим от сделки США и Ирана

Константин Косачев прокомментировал утверждение 14-пунктного меморандума между США и Ираном, назвав Израиль главным проигравшим в ближневосточном противостоянии. Сенатор подчеркнул, что главным выгодоприобретателем от разрядки стал регион Персидского залива, а для израильского руководства теперь существуют серьезные политические риски.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Израиль оказался главным проигравшим в ближневосточном противостоянии после достижения договоренностей между США и Ираном. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, американо-иранский меморандум о взаимопонимании был подготовлен и утвержден в обход Тель-Авива, мнение которого Вашингтон не стал учитывать. Сложившуюся ситуацию Косачев охарактеризовал как фактическое «принуждение Израиля к миру».

Парламентарий подчеркнул, что главным выгодоприобретателем от разрядки напряженности стал весь регион Персидского залива, от стабильности которого зависит глобальная безопасность.

«А главным проигравшим считаю Израиль, который все это время антагонизировал Иран и настраивал против него США», — отметил Косачев.

Сенатор также указал на серьезные внутриполитические риски для израильского руководства. Он напомнил, что осенью в стране должны пройти выборы, и в случае поражения действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху может грозить тюремное заключение.

Ранее стало известно, что США и Иран утвердили меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Первый и ключевой пункт документа предусматривает немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах ближневосточного конфликта, включая Ливан.

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