Сенатор Косачев назвал Израиль главным проигравшим от сделки США и Ирана

По словам сенатора, американо-иранский меморандум о взаимопонимании был подготовлен и утвержден в обход Тель-Авива, мнение которого Вашингтон не стал учитывать. Сложившуюся ситуацию Косачев охарактеризовал как фактическое «принуждение Израиля к миру».