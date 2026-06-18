Путин отметил важность АСЕАН

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), она выдержала испытания временем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани. В мероприятии принимают участие главы всех делегаций ассоциации, которые прибыли в Татарстан.
«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», — сказал Путин в ходе саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани
На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия — АСЕАН. РИА Новости — информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.