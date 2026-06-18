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Путин отметил важность АСЕАН

Путин: АСЕАН пользуется авторитетом не только в АТР, но и в мире в целом.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), она выдержала испытания временем, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани. В мероприятии принимают участие главы всех делегаций ассоциации, которые прибыли в Татарстан.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», — сказал Путин в ходе саммита.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17—19 июня.

На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия — АСЕАН. РИА Новости — информационный партнер форума.

АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.