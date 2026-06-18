В Челябинской области создадут навигатор по мерам социальной поддержки

Правительство региона должно разработать стандарты организации новой работы, а муниципальные образования — внедрить их на местах. Для этого во взаимодействии с областным парламентом будет подготовлен специальный законопроект. Ожидается, что навигатор позволит жителям быстро ориентироваться в доступных льготах, выплатах и услугах, а чиновникам — работать по единым правилам.