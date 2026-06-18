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В Челябинской области создадут навигатор по мерам социальной поддержки

Губернатор Алексей Текслер поручил создать единый стандарт помощи — для семей, пожилых и других граждан.

Источник: 1obl.ru

В ходе ежегодного обращения к Законодательному собранию губернатор Алексей Текслер анонсировал масштабную реформу социальной сферы региона. Главным нововведением станет так называемый «социальный навигатор» — инструмент, который должен упорядочить действующие меры поддержки и сделать их понятными для каждого жителя Южного Урала, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня помощь из областного бюджета получают 1 миллион 200 тысяч южноуральцев.

«Все меры поддержки и условия предоставления этих мер закреплены большим количеством законов и разрозненных нормативных правовых актов области», — отметил Алексей Текслер.

В связи с этим он дал поручение социальному блоку правительства провести глубокий анализ и полную систематизацию законодательства в социальной сфере.

«Поручаю социальному блоку правительства провести анализ и систематизацию законодательства в социальной сфере, закрепив единые подходы, принципы, термины», — подчеркнул губернатор.

Правительство региона должно разработать стандарты организации новой работы, а муниципальные образования — внедрить их на местах. Для этого во взаимодействии с областным парламентом будет подготовлен специальный законопроект. Ожидается, что навигатор позволит жителям быстро ориентироваться в доступных льготах, выплатах и услугах, а чиновникам — работать по единым правилам.