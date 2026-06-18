Bloomberg узнал о планах Трампа выпускать ракеты на Украине

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой организовать лицензионное производство вооружений в Европе и на Украине. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По информации агентства, речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны. Сейчас такие боеприпасы производятся только в США, а увеличение их выпуска требует времени.
Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G7, заявил, что рассмотрит такую возможность. «Они хотели бы иметь такую возможность, мы посмотрим», — сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что страны обсуждают выдачу американскими компаниями лицензий европейским производителям оружия, уточняет агентство. По его словам, детали соглашений еще предстоит согласовать. Президент Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что Трамп выступил за расширение возможностей американской оборонной промышленности по поставкам такого вооружения.
Как отмечает Bloomberg, США уже разрешают выпускать некоторые виды своего оружия за рубежом. Например, ракеты для комплексов Patriot производятся по лицензии в Германии.
США ранее предпринимали шаги для расширения производства вооружений за пределами страны. В марте 2024 года The Wall Street Journal сообщила о планах открыть в Австралии первое зарубежное предприятие по выпуску управляемых ракет GMLRS для реактивных систем HIMARS. Летом того же года армия США заключила с Lockheed Martin контракт на $4,5 млрд на производство 870 ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot.
В 2025 году европейские страны также начали наращивать участие в выпуске компонентов для американских систем ПВО. В августе Испания объявила о соглашении с Raytheon по расширению производства деталей для Patriot.
На фоне дефицита ракет Киев неоднократно призывал Вашингтон передать лицензии на их производство. В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил об этом как предыдущую, так и нынешнюю администрацию США, отметив, что существующих объемов выпуска недостаточно.
В июне Lockheed Martin предупредила, что из-за высокого мирового спроса не может гарантировать союзникам сроки поставок ракет PAC-3. Позже The New York Times сообщила, что Украина испытывает растущий дефицит ракет-перехватчиков Patriot, а их производство осложняется истощением американских запасов. Накануне лидеры стран G7 договорились увеличить поставки вооружений Украине. В совместном заявлении они также сообщили, что готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льготных лицензий, которые позволят расширить военное производство.
Российская сторона требует от западных стран прекратить военное сотрудничество с Украиной.