Bloomberg узнал о планах Трампа выпускать ракеты на Украине

США ранее предпринимали шаги для расширения производства вооружений за пределами страны. В марте 2024 года The Wall Street Journal сообщила о планах открыть в Австралии первое зарубежное предприятие по выпуску управляемых ракет GMLRS для реактивных систем HIMARS. Летом того же года армия США заключила с Lockheed Martin контракт на $4,5 млрд на производство 870 ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot.