Переговоры США и Ирана в Швейцарии 19 июня не отменили

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Иранская сторона также подтвердила факт подписания документа в дистанционном режиме. Ожидалось, что заключение сделки состоится 19 июня в Женеве.