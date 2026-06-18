Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры США и Ирана в Швейцарии 19 июня не отменили

Переговоры делегаций США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке не отменены. Встречу представителей Тегерана и Вашингтона по-прежнему планируют провести 19 июня, сообщают европейские СМИ со ссылкой на МИД Швейцарской Конфедерации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«На данный момент план по-прежнему предусматривает встречу завтра в Бюргенштоке представителей США и Ирана, а также посредников урегулирования — Пакистана, Катара и других вовлеченных стран», — заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о «первоначальных переговорах о реализации соглашения».

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Иранская сторона также подтвердила факт подписания документа в дистанционном режиме. Ожидалось, что заключение сделки состоится 19 июня в Женеве.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что подписанный меморандум начал действовать с момента подписания. «И в качестве первого шага Исламская Республика Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а США немедленно снимут морскую блокаду», — уточнил он в соцсети Х.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше