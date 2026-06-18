Переговоры США и Ирана в Швейцарии 19 июня не отменили

В ведомстве уточнили, что речь идет о «первоначальных переговорах о реализации соглашения».
До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Иранская сторона также подтвердила факт подписания документа в дистанционном режиме. Ожидалось, что заключение сделки состоится 19 июня в Женеве.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что подписанный меморандум начал действовать с момента подписания. «И в качестве первого шага Исламская Республика Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а США немедленно снимут морскую блокаду», — уточнил он в соцсети Х.