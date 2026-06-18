Глава Отрадненского района Кубани ушел в отставку из-за конфликта интересов

Как пояснил экс-глава района, организация, где работал его брат, занималась электромонтажными работами и вывозом жидких бытовых отходов в школах и детских садах. По его словам, завышенных расценок и объемов работ не было, как и других подрядчиков с более низкой ценой за услуги.