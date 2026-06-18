Диагностика стала в 4 раза быстрее: Токаев рассказал о прорыве в медицине Казахстана

Президент отметил, что Казахстан активно внедряет передовые технологии во все сферы деятельности, включая медицину. Он подчеркнул, что это веление времени.
«Не будет преувеличением сказать, что эта инициатива придала новый импульс развитию отечественного здравоохранения. Благодаря применению цифровых технологий время диагностики сократилось в четыре раза, уровень выявления злокачественных опухолей увеличился на 30%. Технологии искусственного интеллекта стали помощниками врачам при принятии сложных клинических решений. Сегодня более 1800 медицинских учреждений в стране перешли в цифровой формат», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также подчеркнул, что интеграция информационных систем позволила снизить административные издержки до 40%. «Мы непременно продолжим работу в данном направлении», — добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент рассказал о поэтапном повышении зарплат медработников.