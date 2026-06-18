Диагностика стала в 4 раза быстрее: Токаев рассказал о прорыве в медицине Казахстана

«Не будет преувеличением сказать, что эта инициатива придала новый импульс развитию отечественного здравоохранения. Благодаря применению цифровых технологий время диагностики сократилось в четыре раза, уровень выявления злокачественных опухолей увеличился на 30%. Технологии искусственного интеллекта стали помощниками врачам при принятии сложных клинических решений. Сегодня более 1800 медицинских учреждений в стране перешли в цифровой формат», — заявил Касым-Жомарт Токаев.