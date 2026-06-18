Пашинян объявил о планах урегулировать проблемы в ЕАЭС

Никол Пашинян призвал аграриев и экспортеров активнее осваивать альтернативные направления сбыта. «Мы предлагаем нашим сельхозпроизводителям, экспортерам пользоваться новыми рынками, которые мы для них открыли. Продукция должна соответствовать стандартам, мы говорим об этом уже восемь лет, и каждый раз, когда мы близки к принятию жестких мер, нас просят дать время на подготовку. Времени нет», — подчеркнул премьер. Он добавил, что власти готовы поддерживать предпринимателей, которые стремятся соответствовать установленным стандартам. По его словам, правительство окажет содействие такому бизнесу через действующие государственные программы. Пашинян также подчеркнул, что экспорт продукции низкого качества за счет суверенитета страны считает нелогичным шагом.