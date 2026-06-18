Пашинян объявил о планах урегулировать проблемы в ЕАЭС

«Конечно, в процессе займемся вопросом решения возникших в ЕАЭС проблем», — заявил Пашинян на заседании кабмина. Одной из тем встречи членов правительства стала диверсификация экспортных рынков республики и поддержка местных поставщиков.
По словам главы правительства, несмотря на ограничения со стороны Россельхознадзора, который запретил ввоз в Россию ряда армянских товаров, «экономика показывает хорошие темпы адаптации».
Никол Пашинян призвал аграриев и экспортеров активнее осваивать альтернативные направления сбыта. «Мы предлагаем нашим сельхозпроизводителям, экспортерам пользоваться новыми рынками, которые мы для них открыли. Продукция должна соответствовать стандартам, мы говорим об этом уже восемь лет, и каждый раз, когда мы близки к принятию жестких мер, нас просят дать время на подготовку. Времени нет», — подчеркнул премьер. Он добавил, что власти готовы поддерживать предпринимателей, которые стремятся соответствовать установленным стандартам. По его словам, правительство окажет содействие такому бизнесу через действующие государственные программы. Пашинян также подчеркнул, что экспорт продукции низкого качества за счет суверенитета страны считает нелогичным шагом.
Ранее глава правительства уже анонсировал усиление работы в рамках ЕАЭС и намерение продолжать курс на расширение экспортных рынков.
С мая текущего года Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Армении цветов, ряда овощей, фруктов, ягод и другой продукции. Сам Пашинян назвал эти ограничения неправильными и политизированными.