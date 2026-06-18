Главой департамента транспорта Краснодара стал Александр Симоненко

Свою карьеру Александр Симоненко начал в администрации Краснодара с 2009 года с должности специалиста в управлении дорожно-мостового хозяйства, а затем — в отделе технического надзора. После этого он был назначен на должность начальника отдела, а затем — на пост начальника отдела контроля за содержанием улично-дорожной сети.