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Главой департамента транспорта Краснодара стал Александр Симоненко

На XIV очередном заседании городской Думы Краснодара согласовали назначение Александра Симоненко на пост директора департамента транспорта и дорожного хозяйства. Его кандидатуру представила начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Анастасия Мартынова, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Александр Симоненко родом из Краснодара. Он имеет два высших образования: окончил Кубанский государственный аграрный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Свою карьеру Александр Симоненко начал в администрации Краснодара с 2009 года с должности специалиста в управлении дорожно-мостового хозяйства, а затем — в отделе технического надзора. После этого он был назначен на должность начальника отдела, а затем — на пост начальника отдела контроля за содержанием улично-дорожной сети.

В администрации Краснодара отмечают, что Александр Симоненко работал в отделе содержания и развития улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства. В последнее время он занимал пост замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.