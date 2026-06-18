Министром сельского хозяйства Кубани переназначен Федор Дерека

Федор Дерека переназначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Федор Дерека родился в феврале 1977 года в станице Павловской. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия» и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Правительстве РФ. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.
С 1999 по 2007 год Федор Дерека работал в Павловском районе. Начинал трудиться агрономом отделения и дошел до начальника цеха растениеводства.
Позже занимал должность заместителя гендиректора по производству «Путиловец Юг». Несколько лет руководил предприятием «Барсук» по растениеводству, животноводству, птицеводству и коневодству.
На должность министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека впервые назначен в 2017 году.