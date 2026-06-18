Ушаков рассказал о вредных идеях, которые внушали Трампу на G7

По словам Ушакова, украинский вопрос стал одной из центральных тем на встрече «Большой семерки». «Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», — отметил представитель Кремля для ИС «Вести».