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Ушаков рассказал о вредных идеях, которые внушали Трампу на G7

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейские политики на саммите G7 пытались внушить Дональду Трампу «вредные идеи». Об этом он рассказал в беседе с информационной службой «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам Ушакова, украинский вопрос стал одной из центральных тем на встрече «Большой семерки». «Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», — отметил представитель Кремля для ИС «Вести».

Он также добавил, что после саммита контактов с командой американского президента у российской стороны не было.

Журналисты поинтересовались, способны ли европейские лидеры повлиять на решения главы Белого дома. Ушаков ответил: «Европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно, но Трамп тоже сильный политик и придерживается своих взглядов».

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