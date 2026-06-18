Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, сообщил Ушаков

«Оба переговорщика, и Кушнер, и Уиткофф, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», — сказал Ушаков ИС «Вести».