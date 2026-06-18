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Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, сообщил Ушаков

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Россию в ближайшее время, однако точная дата визита пока не определена. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: AP 2024

«Оба переговорщика, и Кушнер, и Уиткофф, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», — сказал Ушаков ИС «Вести».

Как сообщал Ушаков, президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств обсудили двусторонние отношения, предстоящий визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также ситуацию вокруг Украины.

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