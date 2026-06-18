Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

Президент Беларуси сделал первое заявление об атаке на белорусский автобус в Брянской области. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Как сообщалось ранее, 17 июня 2026 года украинский БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь). президент Беларуси поручил доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области при атаке ВСУ на автобус. Пострадавших уже везут в республику, один ребенок подключен к аппаратам жизнеобеспечения.
Глава Беларуси в четверг, 18 июня, во время планового совещания, касающегося плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026−2030 годы, прокомментировал атаку беспилотника ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.
— Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, Беларусь ведет себя спокойно и кому-то это не нравится. По этой причине, отметил он, подобное и происходит.
— Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина, — подчеркнул глава Беларуси.
Лукашенко обращает внимание, что белорусская сторона ждет реального, справедливого и честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Правда, заверил он, будет установлено и это не окажется большой проблемой.
Также глава Беларуси раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области:
— Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, — заявил глава Беларуси.
По словам президента, украинская сторона заявила, что они к этому не причастны, кто-то купил беспилотник. Александр Лукашенко назвал версии с провокациями и вплоть до того, что чуть ли не россияне причастны к атаке. Однако некоторые факты сегодня уже известны.
— Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, — следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом, — привел подробности президент Беларуси.
Глава государства констатировал: дрон, который попал в автобус, был не мощный. В результате атаки один человек погиб, дети пострадали.
— То есть конспирологических версий тут предостаточно, — отметил Лукашенко.
Как передает БелТА, на совещании у главы государства присутствуют министр обороны Виктор Хренин, начальник главного разведывательного управления — замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимир Куприянюк, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Также в числе участников командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович, заместитель госсекретаря Андрей Горбатенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Александр Ильюкевич.
Ранее мы собрали хронологию атаки беспилотника на автобус с детьми-футболистами в Брянской области, а также реакцию властей Беларуси на ЧП.
Тем временем мать пострадавшего ребенка рассказала об атаке беспилотника ВСУ на автобус.