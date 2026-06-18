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Люлин сообщил о назначении даты выборов депутатов Заксобрания Нижегородской области в 2026 году

Депутаты приняли на заседании постановление в установленные законодательством о выборах сроки.

Источник: Время

18 июня на заседании регионального парламента депутаты приняли постановление «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Нижегородской области».

Выборы депутатов Заксобрания Нижегородской области 8-го созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Выборы в региональный парламент пройдут вместе с выборами депутатов Государственной Думы РФ в Единый день голосования.

В состав областного парламента будут избираться 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 25 парламентариев — по партийным спискам.

«Постановление принято в установленные законодательством о выборах сроки. В соответствии с ними решение о назначении выборов в Законодательное собрание Нижегородской области должно быть принято в срок не ранее чем за 100 дней до дня голосования и не позднее чем за 90 дней до этой даты, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Нижегородцам предстоит решить, кто будет представлять их интересы в областном парламенте. Депутаты нового созыва будут работать над законодательными решениями, которые определят качество жизни в каждом районе. Убежден, что активная гражданская позиция каждого избирателя — это залог устойчивого развития Нижегородской области».