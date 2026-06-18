Люлин сообщил о назначении даты выборов депутатов Заксобрания Нижегородской области в 2026 году

«Постановление принято в установленные законодательством о выборах сроки. В соответствии с ними решение о назначении выборов в Законодательное собрание Нижегородской области должно быть принято в срок не ранее чем за 100 дней до дня голосования и не позднее чем за 90 дней до этой даты, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Нижегородцам предстоит решить, кто будет представлять их интересы в областном парламенте. Депутаты нового созыва будут работать над законодательными решениями, которые определят качество жизни в каждом районе. Убежден, что активная гражданская позиция каждого избирателя — это залог устойчивого развития Нижегородской области».