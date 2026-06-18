Глава правительства Армении примет участие в заседании ЕАЭС

«Запланировано заседание межправкомиссии ЕАЭС. Я приму участие в этом заседании», — заявил Пашинян на брифинге для журналистов.
Глава правительства отметил, что институты ЕАЭС продолжают функционировать в штатном режиме.
«Это обычный, текущий процесс, и примем участие в этих процессах», — добавил он.
Ранее Никол Пашинян уже анонсировал намерение урегулировать разногласия, возникшие в отношениях с ЕАЭС. В ходе заседания правительства, где обсуждались диверсификация экспортных рынков Армении и меры поддержки экспортеров, он заверил, что кабинет министров займется устранением сложностей внутри союза.