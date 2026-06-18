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Глава правительства Армении примет участие в заседании ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что собирается лично присутствовать на ближайшем заседании межправительственной комиссии Евразийского экономического союза.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Запланировано заседание межправкомиссии ЕАЭС. Я приму участие в этом заседании», — заявил Пашинян на брифинге для журналистов.

Глава правительства отметил, что институты ЕАЭС продолжают функционировать в штатном режиме.

«Это обычный, текущий процесс, и примем участие в этих процессах», — добавил он.

Ранее Никол Пашинян уже анонсировал намерение урегулировать разногласия, возникшие в отношениях с ЕАЭС. В ходе заседания правительства, где обсуждались диверсификация экспортных рынков Армении и меры поддержки экспортеров, он заверил, что кабинет министров займется устранением сложностей внутри союза.

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