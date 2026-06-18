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МИД РФ поддержал меморандум о взаимопонимании США и Ирана

Москва официально поддержала соглашение о прекращении военных действий между США и Ираном. Соответствующее заявление распространил МИД России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Приветствуем достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном, зафиксированной президентами двух стран — Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом — в дистанционном формате», — говорится в тексте, опубликованном в четверг. Поводом для заявления стало подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

На Смоленской площади особо подчеркнули «демонстрируемый Вашингтоном и Тегераном твердый обоюдный настрой на неукоснительное соблюдение условий подписанного меморандума о взаимопонимании».

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили признательность посредникам из Пакистана и Катара, усилия которых способствовали разрешению противоречий путем переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Документ оформили дистанционно, в электронном формате. Об этом в ночь на 18 июня заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

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