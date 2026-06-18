МИД РФ поддержал меморандум о взаимопонимании США и Ирана

«Приветствуем достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном, зафиксированной президентами двух стран — Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом — в дистанционном формате», — говорится в тексте, опубликованном в четверг. Поводом для заявления стало подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.