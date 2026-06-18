Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко после атаки 17 июня на белорусский автобус с детьми в Брянской области ждет правды от Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, — подчеркнул глава государства.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь спокойно себя ведет, но кому-то подобное не нравится, по этой причине подобное и происходит. Президент обращает внимание, что белорусская сторона слышит заявления, разные версии и оправдания, но нужна истина.
— И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава республики заверил, что правда все равно будет установлена, это не окажется большой проблемой.
Ранее мы собрали хронологию атаки беспилотника на автобус с детьми-футболистами в Брянской области, а также реакцию властей Беларуси на ЧП.