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Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины

Лукашенко ждет правды от Украины после атаки на автобус с детьми из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко после атаки 17 июня на белорусский автобус с детьми в Брянской области ждет правды от Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, — подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь спокойно себя ведет, но кому-то подобное не нравится, по этой причине подобное и происходит. Президент обращает внимание, что белорусская сторона слышит заявления, разные версии и оправдания, но нужна истина.

— И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава республики заверил, что правда все равно будет установлена, это не окажется большой проблемой.

Ранее мы собрали хронологию атаки беспилотника на автобус с детьми-футболистами в Брянской области, а также реакцию властей Беларуси на ЧП.

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