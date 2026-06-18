Эксперт указал на хитрость в меморандуме между США и Ираном

В целом конкретики в документе мало и выглядит он весьма странно, пишет политолог. Например, неизвестны условия, на которых Иран получит 300 млрд на восстановление. Также непонятно, на какое расстояние и в какие сроки США выведут войска из «прилегающих районов». График снятия санкций с Ирана тоже четко не прописан в меморандуме.