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Эксперт указал на хитрость в меморандуме между США и Ираном

В ночь на 18 июня состоялось удаленное подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Процедура прошла в электронном режиме. Документ написан так, чтобы каждая сторона могла объявить о победе своей аудитории, считает политолог Александр Каргин. Об этом эксперт пишет в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отмечает, что меморандум фиксирует только взаимное снятие блокады Ормузского пролива и возврат к довоенному судоходству в 30-дневный срок.

Это конкретно, измеримо и выполнимо. Все остальное в документе — рамка для будущих переговоров.

Александр Каргин
политолог

В целом конкретики в документе мало и выглядит он весьма странно, пишет политолог. Например, неизвестны условия, на которых Иран получит 300 млрд на восстановление. Также непонятно, на какое расстояние и в какие сроки США выведут войска из «прилегающих районов». График снятия санкций с Ирана тоже четко не прописан в меморандуме.

По мнению Каргина, изначальной целью переговорщиков была возможность для каждой из сторон заявить о своей победе.

Одним нарисовали отказ от ядерки, другим — 300 млрд, третьим — конец боевых действий на Ближнем Востоке. Конкретика либо появится в ближайшее месяцы, либо все вернется туда, откуда началось.

Александр Каргин
политолог

Пауза может оказаться затяжной, но пауза — это не мир, резюмирует эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум с Ираном. Об этом он рассказал журналистам во Франции. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил информацию о подписании документа, отметив, что процедура была проведена дистанционно.

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