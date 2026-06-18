Эксперт указал на хитрость в меморандуме между США и Ираном

Эксперт отмечает, что меморандум фиксирует только взаимное снятие блокады Ормузского пролива и возврат к довоенному судоходству в 30-дневный срок.
Это конкретно, измеримо и выполнимо. Все остальное в документе — рамка для будущих переговоров.
В целом конкретики в документе мало и выглядит он весьма странно, пишет политолог. Например, неизвестны условия, на которых Иран получит 300 млрд на восстановление. Также непонятно, на какое расстояние и в какие сроки США выведут войска из «прилегающих районов». График снятия санкций с Ирана тоже четко не прописан в меморандуме.
По мнению Каргина, изначальной целью переговорщиков была возможность для каждой из сторон заявить о своей победе.
Одним нарисовали отказ от ядерки, другим — 300 млрд, третьим — конец боевых действий на Ближнем Востоке. Конкретика либо появится в ближайшее месяцы, либо все вернется туда, откуда началось.
Пауза может оказаться затяжной, но пауза — это не мир, резюмирует эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум с Ираном. Об этом он рассказал журналистам во Франции. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил информацию о подписании документа, отметив, что процедура была проведена дистанционно.