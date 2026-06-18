В Крыму назвали угрозы министра обороны Украины бахвальством

«Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников — не более чем бахвальство. Они уже неоднократно пытались изолировать Крым и обещали устроить парады в Севастополе, но ничего у них не вышло и никогда не выйдет», — сказал Цеков РИА Новости.