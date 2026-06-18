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В Крыму назвали угрозы министра обороны Украины бахвальством

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал бахвальством угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.

Источник: © РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее с иронией подчеркнул, что Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться. Он добавил, что непонятно, каким именно образом Федоров хочет «сделать Крым островом».

«Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников — не более чем бахвальство. Они уже неоднократно пытались изолировать Крым и обещали устроить парады в Севастополе, но ничего у них не вышло и никогда не выйдет», — сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, Крым является частью великой России, а крымчане уже не один раз демонстрировали силу духа и умение противостоять различным попыткам киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.

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