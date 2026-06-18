Президент Беларуси: южная граница пылает как никогда

В четверг глава государства заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026−2030 годы.
«Южная граница — полторы тысячи километров (вы это знаете, наши военные там стоят) — пылает как никогда», — сказал президент.
По его словам, ситуация является ответом на вопрос, надо защищать южную границу усиленным режимом или нет.
«Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент утвердил решения на охрану Государственной границы в 2026 году. Тогда он заявил, что противодействие угрозам пограничной безопасности актуальнее других.