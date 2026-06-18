«Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом». Лукашенко раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня ударил украинский БПЛА. Подробности приводит БелТА.
— Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, — заявил глава Беларуси.
По словам президента, украинская сторона заявила, что они к этому не причастны, кто-то купил беспилотник. Александр Лукашенко назвал версии с провокациями и вплоть до того, что чуть ли не россияне причастны к атаке. Однако некоторые факты сегодня уже известны.
— Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, — следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом, — привел подробности президент Беларуси.
Глава государства констатировал: дрон, который попал в автобус, был не мощный. В результате атаки один человек погиб, дети пострадали.
— То есть конспирологических версий тут предостаточно, — отметил Лукашенко.
Ранее МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Также МИД заявил, что Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском.
Кроме того, мы собрали хронологию атаки беспилотника на автобус с детьми-футболистами в Брянской области, а также реакцию властей Беларуси на ЧП.