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«Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом». Лукашенко раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области

Лукашенко заявил, что по автобусу с белорусскими детьми ударил украинский БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня ударил украинский БПЛА. Подробности приводит БелТА.

— Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, — заявил глава Беларуси.

По словам президента, украинская сторона заявила, что они к этому не причастны, кто-то купил беспилотник. Александр Лукашенко назвал версии с провокациями и вплоть до того, что чуть ли не россияне причастны к атаке. Однако некоторые факты сегодня уже известны.

— Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, — следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом, — привел подробности президент Беларуси.

Глава государства констатировал: дрон, который попал в автобус, был не мощный. В результате атаки один человек погиб, дети пострадали.

— То есть конспирологических версий тут предостаточно, — отметил Лукашенко.

Ранее МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Также МИД заявил, что Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском.

Кроме того, мы собрали хронологию атаки беспилотника на автобус с детьми-футболистами в Брянской области, а также реакцию властей Беларуси на ЧП.

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