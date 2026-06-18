«Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом». Лукашенко раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области

— Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, — следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом, — привел подробности президент Беларуси.