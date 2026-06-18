Правительство соседней с Беларусью Литвы планирует уйти в отставку уже 23 июня

Это связано с распадом правящей коалиция Литвы после прекращение со стороны социал-демократов сотрудничества с партией «Заря Немана». Тогда же глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что хочет сменить Ингу Ругинене на посту премьер-министра. Свое заявление он сделал после согласования партнерами по новой правящей коалиции программы коалиционного правительства.