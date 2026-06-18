Правительство соседней с Беларусью Литвы планирует уйти в отставку уже 23 июня

В Литве правительство планирует уйти в отставку уже 23 июня, пишет БелТА со ссылкой на СМИ соседнего с Беларусью государства.
Так, 23 июня должно уйти в отставку все литовское правительство во главе с действующим премьер-министром Ингой Ругинене.
Это связано с распадом правящей коалиция Литвы после прекращение со стороны социал-демократов сотрудничества с партией «Заря Немана». Тогда же глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что хочет сменить Ингу Ругинене на посту премьер-министра. Свое заявление он сделал после согласования партнерами по новой правящей коалиции программы коалиционного правительства.
Также, по мнению главы комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюса Мотузаса, глава МИД Литвы Кястутис Будрис в 2027 году также покинет свой пост. К слову, критика в адрес главы литовской дипломатии звучала из-за продолжения курса прежнего правительства консерваторов вместо реализации программы социал-демократов.
Кроме того, известно, что Сеймом Литвы будет инициирована спецпроцедура с требованием от Ругинене отчета из-за масштабной утечки данных из Центра реестров.
Напомним, социал-демократ Инга Ругинене стала премьер-министром Литвы в августе 2025 года. Возглавляемое ею правительство приносило присягу в сентябре того же года.
Тем временем власти сказали, каким станет Дрибинский район после укрупнения по требованию белорусского президента Александра Лукашенко.