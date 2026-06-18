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WSJ: Трамп засомневался в честности Нетаньяху

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали «напряженными и очень сложными», утверждает американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Трамп начал сомневаться в словах Нетаньяху и проверять их, чего раньше практически не делал.

Глава Белого дома, по данным газеты, «устал» от неоднократных призывов Нетаньяху к дальнейшей военной эскалации на Ближнем Востоке, тогда как сам Трамп склоняется к дипломатическим решениям.

Он публично раскритиковал военную кампанию Израиля в Ливане, заявив, что необходимо быть «более ответственным», и открыто осудил решение Нетаньяху. В телефонном разговоре он призвал израильского коллегу «прекратить взрывать здания» в Ливане, а в частном порядке пожаловался, что Нетаньяху «хочет разбомбить всех».

Телефонные разговоры глав государств перестали быть дружественными, говорится в статье. В последнее время они сводились к тому, что Нетаньяху объяснял Трампу, почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда.

Глава Белого дома, как пишет WSJ, «сыт по горло» такими беседами. Поэтому после разговоров с израильским премьером он стал чаще интересоваться у членов своей команды, насколько точны слова Нетаньяху и данные израильской разведки.

Как напоминает издание, напряженность в отношениях двух лидеров достигла пика из-за переговоров Вашингтона с Тегераном, которые Нетаньяху постоянно оспаривал. Он также пытался убедить американского лидера в том, что уступки Ирану поставят Израиль под угрозу. Кроме того, в Тель-Авиве оскорбились, что Трамп оставил израильтян за бортом переговоров.

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