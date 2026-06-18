WSJ: Трамп засомневался в честности Нетаньяху

В статье говорится, что Трамп начал сомневаться в словах Нетаньяху и проверять их, чего раньше практически не делал.
Он публично раскритиковал военную кампанию Израиля в Ливане, заявив, что необходимо быть «более ответственным», и открыто осудил решение Нетаньяху. В телефонном разговоре он призвал израильского коллегу «прекратить взрывать здания» в Ливане, а в частном порядке пожаловался, что Нетаньяху «хочет разбомбить всех».
Телефонные разговоры глав государств перестали быть дружественными, говорится в статье. В последнее время они сводились к тому, что Нетаньяху объяснял Трампу, почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда.
Как напоминает издание, напряженность в отношениях двух лидеров достигла пика из-за переговоров Вашингтона с Тегераном, которые Нетаньяху постоянно оспаривал. Он также пытался убедить американского лидера в том, что уступки Ирану поставят Израиль под угрозу. Кроме того, в Тель-Авиве оскорбились, что Трамп оставил израильтян за бортом переговоров.