Лукашенко заявил, что 1500 км южной границы Беларуси с Украиной надо защищать усиленным режимом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 1500 километров границы Беларуси с Украиной надо защищать усиленным режимом. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства напомнил, что белорусские военных находятся на южной границе республики в 1500 километров, которая «пылает как никогда». Александр Лукашенко, отвечая военным, нужно защищать южную границу усиленным режимом или нет, четко заявил:
— Вот вам ответ. Надо!
По словам президента, народ кормит военных людей для того, чтобы была возможность этот же народ защитить.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины.
Вместе с тем глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».
Также мы собрали хронологию атаки беспилотника на автобус с детьми-футболистами в Брянской области, а также реакцию властей Беларуси на ЧП.