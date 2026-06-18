Война изменилась, поэтому надо идти на опережение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Мы стараемся предугадать на каких частотах будут работать ВСУ. Идет анализ, изучаем трофейные “птицы”, — говорит командир отделения технического обеспечения подразделения радиоэлектронной борьбы МО России с позывным “Борода”.
Он уточнил, что против оптики РЭБом бороться сложно, нужно только сбивать. Но, наши бойцы делают это хорошо. «Я занимаюсь радиоэлектронной борьбой. У нас установки современные. Сложно? Да. Это факт. Но, боремся», — сказал боец.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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