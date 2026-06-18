Война изменилась, поэтому надо идти на опережение

Он уточнил, что против оптики РЭБом бороться сложно, нужно только сбивать. Но, наши бойцы делают это хорошо. «Я занимаюсь радиоэлектронной борьбой. У нас установки современные. Сложно? Да. Это факт. Но, боремся», — сказал боец.