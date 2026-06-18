Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Война изменилась, поэтому надо идти на опережение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Мы стараемся предугадать на каких частотах будут работать ВСУ. Идет анализ, изучаем трофейные “птицы”, — говорит командир отделения технического обеспечения подразделения радиоэлектронной борьбы МО России с позывным “Борода”.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Мы стараемся предугадать на каких частотах будут работать ВСУ. Идет анализ, изучаем трофейные “птицы”, — говорит командир отделения технического обеспечения подразделения радиоэлектронной борьбы МО России с позывным “Борода”.

Он уточнил, что против оптики РЭБом бороться сложно, нужно только сбивать. Но, наши бойцы делают это хорошо. «Я занимаюсь радиоэлектронной борьбой. У нас установки современные. Сложно? Да. Это факт. Но, боремся», — сказал боец.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+