Лукашенко: попытки втянуть Беларусь в конфликт дорого обойдутся провокаторам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попытки втянуть Беларусь в конфликт дорого обойдутся провокаторам. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, — предупредил глава республики.
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь себя ведет спокойно и это кому-то не нравится. По указанной причине все и происходит. По словам главы государства, белорусская сторона слышит оправдания, заявления, разные версии, но нужна лишь истина.
Президент Беларуси, комментируя атаку БПЛА ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня, подчеркнул: от украинских государственных служащих и военных, и людей ждут честного, реального, справедливого ответа или же истины.
— Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой, — заявил глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины.
Также глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».