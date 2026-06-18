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Лукашенко: попытки втянуть Беларусь в конфликт дорого обойдутся провокаторам

Лукашенко заявил, что попытки втянуть в конфликт Беларусь дорого обойдутся провокаторам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попытки втянуть Беларусь в конфликт дорого обойдутся провокаторам. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, — предупредил глава республики.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь себя ведет спокойно и это кому-то не нравится. По указанной причине все и происходит. По словам главы государства, белорусская сторона слышит оправдания, заявления, разные версии, но нужна лишь истина.

Президент Беларуси, комментируя атаку БПЛА ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня, подчеркнул: от украинских государственных служащих и военных, и людей ждут честного, реального, справедливого ответа или же истины.

— Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой, — заявил глава Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины.

Также глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».

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