Глава Пентагона анонсировал ревизию контингента США в Европе

Хегсет уточнил, что речь идет об отказе в предсказуемом доступе, размещении и разрешении на полеты в воздушном пространстве. Шеф Пентагона подчеркнул, что подобное взаимодействие между членами альянса не должно даже вызывать вопросов — оно должно быть само собой разумеющимся.