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Глава Пентагона анонсировал ревизию контингента США в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о планах пересмотреть размещение американских войск в Европе в ближайшие полгода. С таким заявлением он выступил на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщают европейские СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня я объявляю о пересмотре в течение шести месяцев (…), в ходе которого мы рассмотрим вопрос присутствия американских сил и их размещение в Европе», — сказал он.

По словам Хегсета, итоги этого «пересмотра» окажутся неоднозначными, так как «некоторые страны потерпят неудачу, а другие пройдут проверку с блестящим результатом».

При этом глава Пентагона не уточнил, насколько сильно этот процесс может изменить численность американского контингента в европейских государствах.

Хегсет также предъявил претензии европейским партнерам по НАТО за то, что они не предоставили США доступ к своим военным базам во время недавней военной операции против Ирана. По его словам, такие действия напрямую поставили под угрозу жизни американских военнослужащих.

Хегсет уточнил, что речь идет об отказе в предсказуемом доступе, размещении и разрешении на полеты в воздушном пространстве. Шеф Пентагона подчеркнул, что подобное взаимодействие между членами альянса не должно даже вызывать вопросов — оно должно быть само собой разумеющимся.

Кроме того, глава оборонного ведомства США отметил, что Вашингтон настаивает на ускорении трансформации НАТО. Конечная цель этого процесса — передача Европе ведущей роли в управлении объединением.

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