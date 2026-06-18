Глава Пентагона анонсировал ревизию контингента США в Европе

«Сегодня я объявляю о пересмотре в течение шести месяцев (…), в ходе которого мы рассмотрим вопрос присутствия американских сил и их размещение в Европе», — сказал он.
По словам Хегсета, итоги этого «пересмотра» окажутся неоднозначными, так как «некоторые страны потерпят неудачу, а другие пройдут проверку с блестящим результатом».
При этом глава Пентагона не уточнил, насколько сильно этот процесс может изменить численность американского контингента в европейских государствах.
Хегсет уточнил, что речь идет об отказе в предсказуемом доступе, размещении и разрешении на полеты в воздушном пространстве. Шеф Пентагона подчеркнул, что подобное взаимодействие между членами альянса не должно даже вызывать вопросов — оно должно быть само собой разумеющимся.