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Лукашенко заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда»

Лукашенко сказал, что происходит на южной границе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Южная граница — 1,5 тысячи километров, вы это знаете, военные наши там стоят, пылает как никогда, — подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси, отвечая военным на вопрос, нужно ли именно южную границу защищать в усиленном режиме или нет, четко ответил, что это делать нужно.

— Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить, — напомнил Александр Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины. Также глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».

А еще президент предупредил, что попытки втянуть Беларусь в конфликт дорого обойдутся провокаторам.

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