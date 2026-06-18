Муниципалитеты края получили более 2,4 тыс контейнеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Муниципалитеты края получили 2401 контейнер для сбора твёрдых коммунальных отходов.
Наибольшие партии получили Красноярск, Балахтинско-Новосёловский, Рыбинский, Манско-Уярский и Канский округа. Контейнеры также направили в Ачинский, Богучанский, Шарыповский, Иланско-Нижнеингашский, Назаровский, Енисейский и Боготольский округа. Это часть обновления инфраструктуры в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».
В 2026 году работы по обновлению инфраструктуры ведутся в 28 муниципалитетах. На создание и модернизацию площадок выделено 285,5 млн рублей, на закупку контейнеров — 70 млн рублей. Всего в территориях установят 2517 контейнеров. Количество поставок определялось по заявкам муниципалитетов с учётом фактической потребности.
Оборудование изготовлено за счет средств регионального бюджета учреждениями ГУФСИН России по Красноярскому краю.
«Развитие инфраструктуры — ключевая задача федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”. Последовательно обновляем контейнерный парк, создаём новые площадки, приводим существующие к современным требованиям. Особое внимание — Красноярску. По нашим подсчётам, городу нужно более 3 тысяч дополнительных контейнеров и порядка 300 площадок. Решение этой задачи повысит доступность инфраструктуры и улучшит санитарное состояние территорий», — отметил министр экологии края Владимир Часовитин.