Муниципалитеты края получили более 2,4 тыс контейнеров

В 2026 году работы по обновлению инфраструктуры ведутся в 28 муниципалитетах. На создание и модернизацию площадок выделено 285,5 млн рублей, на закупку контейнеров — 70 млн рублей. Всего в территориях установят 2517 контейнеров. Количество поставок определялось по заявкам муниципалитетов с учётом фактической потребности.