Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон объявил о ревизии своих сил в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о пересмотре размещения американских сил в Европе. Соответствующее заявление он сделал на встрече министров обороны стран — участниц НАТО.

Источник: Reuters

«Это будет сделано для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в Европе, усиления ответственности альянса за оборону региона и обеспечения того, чтобы наши силы соответствовали глобальным потребностям Америки», — сказал он.

По словам Хегсета, некоторые союзники могут «провалиться» в этом процессе. «В конечном счете проверка направлена как на улучшение структуры Вооруженных сил США, так и на укрепление НАТО 3.0», — добавил глава военного ведомства.

Он также отметил, что дальнейший вклад Вашингтона в альянс будет напрямую зависеть от увеличения оборонных расходов его членов.

В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о ее будущем. Президент Дональд Трамп не раз требовал от европейских стран повысить их вложения в обороноспособность организации до пяти процентов от ВВП. Он даже допускал выход Штатов из альянса. Ситуацию обострил в том числе конфликт на Ближнем Востоке: союзники отказались помочь США в операции против Ирана.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше