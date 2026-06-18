Пентагон объявил о ревизии своих сил в Европе

«Это будет сделано для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в Европе, усиления ответственности альянса за оборону региона и обеспечения того, чтобы наши силы соответствовали глобальным потребностям Америки», — сказал он.
По словам Хегсета, некоторые союзники могут «провалиться» в этом процессе. «В конечном счете проверка направлена как на улучшение структуры Вооруженных сил США, так и на укрепление НАТО 3.0», — добавил глава военного ведомства.
Он также отметил, что дальнейший вклад Вашингтона в альянс будет напрямую зависеть от увеличения оборонных расходов его членов.
В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о ее будущем. Президент Дональд Трамп не раз требовал от европейских стран повысить их вложения в обороноспособность организации до пяти процентов от ВВП. Он даже допускал выход Штатов из альянса. Ситуацию обострил в том числе конфликт на Ближнем Востоке: союзники отказались помочь США в операции против Ирана.