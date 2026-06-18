Пентагон объявил о ревизии своих сил в Европе

В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о ее будущем. Президент Дональд Трамп не раз требовал от европейских стран повысить их вложения в обороноспособность организации до пяти процентов от ВВП. Он даже допускал выход Штатов из альянса. Ситуацию обострил в том числе конфликт на Ближнем Востоке: союзники отказались помочь США в операции против Ирана.