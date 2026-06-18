Утверждены кандидатуры для присвоения почетных званий двенадцати нижегородцам

«Каждая из этих профессий — основа повседневной жизни нашего региона. Все эти специалисты — настоящие мастера своего дела, чей труд требует глубоких знаний, высокой ответственности и преданности профессии. Присвоение им званий — признание их личных заслуг и благодарность от всех жителей области. Уверен, что их пример будет вдохновлять молодое поколение на добросовестную работу и стремление к профессиональному росту», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.