Лукашенко обратился к родителям после атаки БПЛА на белорусский автобус под Брянском

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к родителям после атаки украинского БПЛА на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области 17 июня. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Хочу обратить внимание на сам факт: родители, а они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то для того, чтобы тренировать людей играть в футбол в Геленджике, — обратил внимание глава государства.
Президент, в связи со сказанным, задался вопросом, неужели в Беларуси не хватает земли, чтобы играть в футбол. Он подчеркнул, что в стране достаточное количество полей для занятий футболом.
Глава государства также уточнил, что родители для поездки в Геленджик наняли автобус в частной компании. Как заметил Лукашенко, частную компанию он обсуждать не хочет, так как ИП работали законно.
— А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам, и, прежде всего, родителям аккуратнее к этому относиться, — подчеркнул глава республики.
Александр Лукашенко призвал белорусов, и особенно родителей с детьми, пока посидеть дома. По его словам, заниматься футболом можно в стране, где комфортно и спокойно.
Президент страны потребовал запретить всякого рода поездки без государственного на то надзора и разрешения.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины. Также глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».
А еще президент предупредил, что попытки втянуть Беларусь в конфликт дорого обойдутся провокаторам.
Кроме того, мы собрали хронологию атаки беспилотника на автобус с детьми-футболистами в Брянской области, а также реакцию властей Беларуси на ЧП.