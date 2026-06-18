Нижегородский парламент утвердил назначение Исмагилова зампредом правительства

Кандидатуру Дениса Исмагилова на должность заместителя председателя правительства предложил губернатор Глеб Никитин. По словам главы региона, специалист хорошо зарекомендовал себя как управленец — у него есть опыт работы не только в Нижегородской области, но также в Казани и Москве.