Нижегородский парламент утвердил назначение Исмагилова зампредом правительства

Депутаты Заксобрания Нижегородской области согласовали кандидатуру Дениса Исмагилова на пост заместителя председателя правительства региона. С 8 июня он исполнял обязанности зампреда.
Кандидатуру Дениса Исмагилова на должность заместителя председателя правительства предложил губернатор Глеб Никитин. По словам главы региона, специалист хорошо зарекомендовал себя как управленец — у него есть опыт работы не только в Нижегородской области, но также в Казани и Москве.
Напомним, мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев выбрал себе советника. Этот пост занял участник спецоперации Александр Попенко.