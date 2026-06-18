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Нижегородский парламент утвердил назначение Исмагилова зампредом правительства

Данный вопрос депутаты Заксобрания рассмотрели 18 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Депутаты Заксобрания Нижегородской области согласовали кандидатуру Дениса Исмагилова на пост заместителя председателя правительства региона. С 8 июня он исполнял обязанности зампреда.

Кандидатуру Дениса Исмагилова на должность заместителя председателя правительства предложил губернатор Глеб Никитин. По словам главы региона, специалист хорошо зарекомендовал себя как управленец — у него есть опыт работы не только в Нижегородской области, но также в Казани и Москве.

Напомним, мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев выбрал себе советника. Этот пост занял участник спецоперации Александр Попенко.