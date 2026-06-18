Лукашенко сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о лечении пострадавших при атаке дрона на автобус под Брянском белорусов, пишет БелТА.
«Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован дроном под Брянском, на месте погибла женщина, несколько человек, в том числе дети, получили ранения.
В четверг, 18 июня, глава Беларуси провел совещание и подчеркнул, что все пострадавшие при атаке в Брянской области дрона на автобус с белорусскими гражданами должны быть однозначно спасены.
Кроме того, Лукашенко объяснил, почему травмированных белорусов вернули на родину.
— Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все, — заявил он.
Также белорусский лидер поблагодарил российскую сторону, заявив, что помощь белорусам была предложена. Но заметил, что спасти пострадавших в Беларуси могут сами, добавив, что на это было указано министру здравоохранения Александру Ходжаеву.
— Все потерпевшие, пострадавшие перевезены кто в Гомель, кого в Минск направим. Мы их должны пролечить, — поделился глава государства.
И отдельно подчеркнул, что однозначно должны быть спасены дети, даже тяжело пострадавшие. А также заявил, что остальным следует заниматься спортом дома в Беларуси.
— Остальных по домам отправить. Пусть занимаются спортом здесь, — заключил белорусский президент.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Кроме того, глава государства потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском: «Что на самом деле там произошло?».
Но еще белорусский лидер раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».