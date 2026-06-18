Служить не ради квартиры и кухни: Лукашенко о подготовке офицеров

В четверг глава государства заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026−2030 годы.
Лукашенко подчеркнул важность качественной подготовки офицеров. По его словам, офицеры — это вопрос номер один.
«Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за полтора-два года как офицера», — сказал белорусский лидер.
Однако если офицер «будет подготовленным и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет, научит их, как действовать и в каком направлении».
Президент подчеркнул, что офицеров надо готовить надо по-настоящему.
«А если кто-то не хочет этого делать, значит, нам с ним не по пути», — отметил Лукашенко.
По его словам, со стороны государства немало сделано для того, чтобы в Вооруженных Силах имелись все условия для подготовки офицерского состава, их обеспечения жильем и в другими бытовыми условиями.
Обращаясь к министру обороны республики Виктору Хренину, президент пояснил, что понимает необходимость решения «тыловых вопросов»: квартиры, жен, детей и другого.
«Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию — Родину защищать. И в разных условиях это будем делать», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что когда такая небогатая страна, как Беларусь, порой начинает отрывать порой и забирать у народа ради Вооруженных Сил, то на это офицеры должны ратным трудом, и другого не дано.