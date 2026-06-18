Рай-Александровка освобождена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Освобождение Рай-Александровки в Славянском районе ДНР говорит о том, что после упорных боев за этот поселок теперь открылись перед российскими войсками перспективы наступления.
От Рай-Александровки прямой путь к освобождению Николаевки, городка энергетиков и самой Славянской ТЭС. Напомним о том, что в 2014 году Герой ДНР Арсен Павлов («Моторола») со своим отрядом, ставшим ОРБ «Спарта», именно там героически держал оборону Славянска. От Николаевки считанные километры до Славянска.
Выбив ВСУ из Николаевки, российская армия сможет зайти в тыл поселку Райгородок, закрывая по сути крышку «котла» для гарнизона ВСУ в Красном Лимане. Райгородок, кстати, — место начала водоканала «Северский Донец — Донбасс», который необходим ДНР для полноценного водоснабжения республики. Кроме того, продвижение российских войск от Рай-Александровки вынудит ВСУ быстрей уйти от Константиновки тем, кто еще держит оборону за пределами Часов Яра. Это движение — еще одно давление на связку городов Константиновка — Дружковка, чтобы выйти к окраинному поселку Беленькое — это уже практически Краматорск.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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