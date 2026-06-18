МИД Израиля вызвал посла Беларуси для выговора после предупреждения Лукашенко быть осторожнее

В Министерство иностранных дел Израиля вызвали белорусского посла из-за слова президента Беларуси Александра Лукашенко о секторе Газа, пишет ТАСС.
Ранее белорусский лидер провел параллели между боевыми действиями в палестинском анклаве и Холокостом. И во внешнеполитическом ведомстве Израиля назвали заявление Лукашенко шокирующим.
— Белорусский посол вызван для вынесения выговора из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии. Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые также имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора, — прокомментировала пресс-служба МИД Израиля.
Напомним, высказывание прозвучало в интервью Александра Лукашенко телеканалу Al Arabiya. В частности, глава Беларуси посоветовав Израилю не спешить и подумать о своем дальнейшем существовании с учетом реакции в мировом сообществе на последствия военной операции в секторе Газа:
«Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу».