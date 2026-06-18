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МИД Израиля вызвал посла Беларуси для выговора после предупреждения Лукашенко быть осторожнее

МИД Израиля вынес выговор послу Беларуси после слов Лукашенко об осторожности.

Источник: Комсомольская правда

В Министерство иностранных дел Израиля вызвали белорусского посла из-за слова президента Беларуси Александра Лукашенко о секторе Газа, пишет ТАСС.

МИД Израиля сообщил, что 17 июня посол Белоруссии в Тель-Авиве Юрий Ярошевич был вызван для выговора из-за критики действий ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля. — Ред.) в секторе Газа, которую озвучил президент Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее белорусский лидер провел параллели между боевыми действиями в палестинском анклаве и Холокостом. И во внешнеполитическом ведомстве Израиля назвали заявление Лукашенко шокирующим.

— Белорусский посол вызван для вынесения выговора из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии. Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые также имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора, — прокомментировала пресс-служба МИД Израиля.

Напомним, высказывание прозвучало в интервью Александра Лукашенко телеканалу Al Arabiya. В частности, глава Беларуси посоветовав Израилю не спешить и подумать о своем дальнейшем существовании с учетом реакции в мировом сообществе на последствия военной операции в секторе Газа:

«Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу».

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