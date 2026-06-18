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За сутки силы ПВО уничтожили 992 украинских беспилотника

Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 992 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Силы ПВО также сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и десять управляемых авиационных бомб.

Ранее ТАСС сообщил, что ночная атака стала одной из самых массированных с начала года. Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

По данным онлайн-табло калининградского аэропорта Храброво, рейсы на московском направлении задерживаются. 10 рейсов в столицу и 10 обратных рейсов отменены.