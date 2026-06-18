Минобороны сообщило об уничтожении почти 1 тыс. дронов за сутки

А вот удары многих сотен беспилотников — причем с перспективой перехода этого количества в число с тремя и даже четырьмя нулями — по объектам на территории России и прифронтовой полосе способны парализовать подвоз материальных средств и транспортное обеспечение, привести к прекращению штатной работы аэропортов и железнодорожного сообщения в европейской части страны, нарушению работы топливо-энергетического комплекса — а перебои с топливом в разгар лета чреваты весьма негативными последствиями, — и срыву отпускного сезона, что, в конечном итоге, может вызвать массовое недовольство самых широких слоев населения.