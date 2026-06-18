Доехать до Мелитополя целым и невредимым: что происходит на трассе «Новороссия»

Исполнил я и второе солженицынское ЦУ — выехал из Москвы в районе 9 часов утра с тем расчетом, чтобы к полуночи оказаться в Таганроге, переночевать в этом городе, а с утра пересечь границу с ДНР и рвануть по трассе «Новороссия». Смысл был в том, что ночью машины по трассе «Новороссия» сейчас почти не ездят и потому лучше днем раствориться в потоке других машин, чем быть одинокой ночной мишенью для «Хорнета». Кроме того, вражеские БПЛА в темноте ориентируются в основном на свет фар, и потому могут ударить по любому гражданскому автомобилю или грузовику. Ну и, кроме того, в городе явно безопасней ночевать, чем на трассе.